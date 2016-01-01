Авиабилеты из Екатеринбурга в Симферополь (Крым)

Прямые рейсы из Екатеринбурга (Кольцово) в Симферополь (Крым) выполняют Уральские авиалинии, Pegas Fly.

Цены авиабилетов начинаются от 7 600 руб (туда) и от 13 000 руб (туда и обратно). Время в пути: 3 ч 35 мин.

Наиболее популярная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы Екатеринбург - Симферополь: Уральские авиалинии.

Авиабилеты можно найти и купить онлайн на официальном сайте авиакомпании или агентства с помощью Aviabileta.com